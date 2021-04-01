По словам белорусской оппозиционерки, она готова повторить свой ответ в Киеве.

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская заявила, что оккупированный Россией Крым принадлежит Украине

"Крым украинский. ... Когда говоришь неопределенно – это не значит, что ты ошибаешься, ты просто говоришь на дипломатическом языке. Сейчас я четко сказала, ответила на вопрос", - сказала Тихановская в интервью "Украинской правде".

Она также выразила готовность повторить свои слова о Крыме, находясь в Киеве, куда, по ее словам, ждет приглашение от украинской власти.

Читайте такжеПротив Тихановской завели дело за "подготовку акта терроризма" в Беларуси"Конечно, мы планируем визит, но хотелось бы еще получить официальное приглашение от правительства. ... Мы получили приглашение от парламента Украины. Со стороны правительства официального приглашения не было", - рассказала оппозиционерка.

"Мы хотим убедить официальную Украину… Не то, чтоб убедить – хотим рассказать нашу точку зрения: чтобы режим пал, чтобы вынудить его начать общение с белорусами, нужно максимальное давление – политическое, экономическое. Украина в этом вопросе может сделать очень многое", - отметила Тихановская.

Тихановская о Крыме

Ранее Светлана Тихановская старалась не озвучивать свою позицию по поводу оккупации Крыма Россией.

Еще будучи кандидатом в президенты Беларуси, оппозиционерка во время одного из эфиров со второй попытки публично ответила на вопрос о принадлежности полуострова. Тогда она сказала, что юридически Крым украинский, а фактически – российский, и попросила большее ее не мучить.

В декабре прошлого года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба указал на то, что Тихановская должна четко определиться со своим отношением в частности к оккупации Крыма, если хочет посетить Киев.

«Наши люди общались, я был готов провести с ней телефонный разговор. Но я передал, что очень важно, чтобы у госпожи Тихановской была четкая позиция относительно российской агрессии против Украины», – отмечал Кулеба.

При этом Светлана Тихановская уже озвучивала желание встретиться с властями Украины.

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Автор: Катерина Комолова