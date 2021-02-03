В Офисе президента считают, что эти телеканалы используются как инструменты российской пропаганды в Украине.

Решение о введении санкций в отношении соратника Медведчука Тараса Козака и его медиаактивов является ожидаемым и не вызовет вопросов у тех, кто анализирует дезинформационную активность России в Украине.

Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, пишет "24 канал".

"Данные телеканалы достаточно активно и часто открыто используются, как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине. Они, к сожалению, откровенно уже не работают так, как это должно быть с обычными телевизионными вещателями. Тем более есть достаточно веские доказательства по странным путям финансирования данной пропаганды", - сказал Подоляк.

Также, по его словам, достаточно "мутной" является история по переходу собственности на компании, за которыми закреплены соответствующие лицензии.

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Санкции против соратника Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым вводятся санкции в отношении нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака, а также 8 юридических компаний, которым принадлежат телеканалы 112, ZIK и NewsOne.

Телеканалы Тараса Козака: что известно

12 октября 2018 Тарас Козак заявил о покупке телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 години") с оценкой 41-42 миллионов гривень.

В декабре 2018 Козак отчитался о покупке девяти компаний группы 112 Украина, оценив их стоимость на дату приобретения в 72,87 миллиона гривень.

В 2019 году Тарас Козак стал новым и единоличным владельцем телевизионных вещателей телеканала Zik.

4 октября 2018 Верховная Рада поддержала обращение к СНБО о введении санкций против компаний, которые входят в структуру собственности телеканалов 112 Украина и NewsOne.

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Автор: Александр Топчий