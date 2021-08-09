Сейчас 300 дел ожидают рассмотрения в Антикоррупционном суде.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник ожидает, что количество реальных заключений чиновников-коррупционеров по решениям Высшего антикоррупционного суда будет увеличиваться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сытник сказал на брифинге на тему: "Презентация отчета о деятельности НАБУ и САП в І полугодии 2021 года".

"Хотелось бы начать с того, что существенно отличает нынешний период времени от того, что было раньше. Это появления приговоров Антикоррупционного суда, приговоров, которые связаны с реальным лишением свободы. То есть то, за что нас постоянно критиковали, хотя мы постоянно подчеркивали, что НАБУ не сажает в тюрьму, и это не компетенция даже Антикоррупционной прокуратуры. У нас в тюрьму сажает только суд. Но все наши оппоненты на этом строили медийные кампании, и мы постоянно говорили о необходимости создания Антикоррупционного суда", - сказал Сытник.

"На сегодняшний день ситуация кардинально изменилась, и я думаю, что это будет тенденция, которая будет только увеличиваться", - убежден директор НАБУ.

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В частности, по его словам, на сегодняшний день уже есть десятки приговоров Антикоррупционного суда, которые связаны с реальным лишением свободы, - так называемые "посадки".

"11 приговоров в отношении 14 человек вступили в силу. То есть, это приговоры, которые прошли уже и апелляционную инстанцию, и некоторые уже прошли и Верховный суд. И сейчас уже есть приговоры, которые вступили в силу в отношении 4 судей, 4 руководителей крупных государственных предприятий, 2 должностных лиц прокуратуры (один из них - работник Генеральной прокуратуры), 2 руководителей органов местного самоуправления. На прошлой неделе было еще два реальных приговора - один касался должностных лиц, топ-менеджеров "Харьковводоканала" и" Харьковоблэнерго", также еще был приговор в отношении руководителя одного из учреждений Национальной академии наук Украины", - заявил Сытник.

По его убеждению, Высший антикоррупционный суд, несмотря на ограниченный ресурс, "набирает темпы".

Директор НАБУ также ожидает приговоров по делам, к которым приковано общественное внимание.

"На сегодняшний день примерно 300 дел ожидают рассмотрения в суде, и я думаю, что эта тенденция будет только увеличиваться", - заявил Сытник.

Как сообщал УНИАН, Сытник жалуется, что Бюро мешают проводить расследование громких дел, а в работу Высшего антикоррупционного суда пытаются вмешиваться.

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Автор: Виталий Саенко