Их подозревают в организации и проведении незаконного "референдума" в Крыму

Печерский районный суд разрешил заочное расследование в отношении двух соратников народного депутата Виктора Медведчука. Они фигурируют в деле о государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым и Севастополя в Telegram-канале.

Заочное расследование будет проводиться в отношении двух руководителей общественного движения "Украинский выбор".

"Печерский районный суд. Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры автономии о предоставлении разрешения на проведение специального досудебного расследования (in absentia) в отношении двух руководителей инициативных групп общественного движения "Украинский выбор" в Крыму, подозреваемых в организации и проведении незаконного "референдума" на временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополя", - говорится в сообщении.

Действия подозреваемых подпадают под часть 1 статьи 111 "Государственная измена" и части 2 статьи "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" Уголовного кодекса Украины.

По предварительным данным, заочное расследование проведут в отношении Ивана Комелова, который был главой ячейки "Украинский выбор" в Севастополе, и Александра Синявского, который был ее активистом.

Обыски в офисах "Украинского выбора": что известно

25 марта сотрудники СБУ пришли с обысками в офисы Всеукраинского общественного движения "Украинский выбор - право народа". Лидером организации является народный депутат и глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

26 марта трем руководителям "Украинского выбора" правоохранители сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины) и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.2. ст. 110 УК Украины).

По данным правоохранителей, подозреваемые принимали участие в организации и проведении псевдореферендума в Крыму, после которого РФ оккупировала полуостров.

30 марта СБУ провела еще 20 обысков у руководства и представителей организации по делу в содействии аннексии Крыма.

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Автор: Horbacheva Anastasia