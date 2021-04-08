Срочность обусловлена стягиванием российских войск к границе Украины.

Министр иностранных дел Польши Рау Збигнев совершит срочный визит в Киев.

Читайте такжеСША и четыре страны осудили стягивание войск РФ к границе с УкраинойОб этом сообщает МИД Польши в Twitter.

Срочность обусловлена стягиванием российских войск к границе Украины.

"Сегодня, 8 апреля, Рау Збигнев совершит внеочередной срочный визит в Киев. Это связано с угрозой миру на границах Украины", - говорится в сообщении.

Стягивание войск России к границе Украины

Как сообщал УНИАН, 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль госграницы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

Оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает 4 тыс. военных к границе с Украиной. Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские военные перебрасывают в оккупированный Крым по Крымскому мосту.

Командование Вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

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Автор: Людмила Жерновская