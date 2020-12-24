В ней предлагается закрепить концепцию всеохватывающей комплексной обороны и привлечение для ее реализации не только Вооруженных сил, но и всех составляющих сектора безопасности и обороны и гражданского общества.

Министерство обороны внесло на рассмотрение Кабинета министров проект Стратегии военной безопасности Украины.

Читайте такжеВ Кабмине рассказали, когда депутаты рассмотрят стратегию экономического развития ДонбассаКак сообщает пресс-служба Минобороны, проект разработан на основе Стратегии нацбезопасности, утвержденной недавно президентом.

"В случае одобрительного решения СНБО, Стратегия военной безопасности будет введена в действие указом президента Украины", - отметил министр обороны Андрей Таран.

По его словам, документ определит цели, приоритеты и пути реализации государственной политики в сферах национальной безопасности и обороны в части, касающейся обеспечения военной безопасности нашего государства.

Отмечается, что эта стратегия является основой для разработки Стратегического оборонного бюллетеня, программных документов по вопросам обороны и развития сил обороны, развития вооружения и военной техники, а также плана обороны Украины и планов применения сил обороны.

"Стратегия военной безопасности призвана заменить военную доктрину Украины и разрабатывается впервые. В ней предлагается закрепить концепцию всеохватывающей комплексной обороны и привлечение для ее реализации не только Вооруженных сил, но и всех составляющих сектора безопасности и обороны и гражданского общества. Сегодня наиболее рационально в условиях экзистенциальной военной угрозы национальной безопасности и с учетом дисбаланса военных потенциалов Украины и Российской Федерации", - подчеркнул Таран.

Министерство обороны уже ведет работу и планирует представить проект нового Стратегического оборонного бюллетеня для рассмотрения и утверждения руководству государства на протяжении трех месяцев после одобрения Стратегии военной безопасности.

Новости по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антонина Доломанжи