Министерство обороны внесло на рассмотрение Кабинета министров проект Стратегии военной безопасности Украины.
Читайте такжеВ Кабмине рассказали, когда депутаты рассмотрят стратегию экономического развития ДонбассаКак сообщает пресс-служба Минобороны, проект разработан на основе Стратегии нацбезопасности, утвержденной недавно президентом.
"В случае одобрительного решения СНБО, Стратегия военной безопасности будет введена в действие указом президента Украины", - отметил министр обороны Андрей Таран.
По его словам, документ определит цели, приоритеты и пути реализации государственной политики в сферах национальной безопасности и обороны в части, касающейся обеспечения военной безопасности нашего государства.
Отмечается, что эта стратегия является основой для разработки Стратегического оборонного бюллетеня, программных документов по вопросам обороны и развития сил обороны, развития вооружения и военной техники, а также плана обороны Украины и планов применения сил обороны.
"Стратегия военной безопасности призвана заменить военную доктрину Украины и разрабатывается впервые. В ней предлагается закрепить концепцию всеохватывающей комплексной обороны и привлечение для ее реализации не только Вооруженных сил, но и всех составляющих сектора безопасности и обороны и гражданского общества. Сегодня наиболее рационально в условиях экзистенциальной военной угрозы национальной безопасности и с учетом дисбаланса военных потенциалов Украины и Российской Федерации", - подчеркнул Таран.
Министерство обороны уже ведет работу и планирует представить проект нового Стратегического оборонного бюллетеня для рассмотрения и утверждения руководству государства на протяжении трех месяцев после одобрения Стратегии военной безопасности.
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