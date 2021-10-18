Председатель ВР хочет услышать вопросы, которые волнуют депутатов.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук решил посетить заседания парламентских фракций и групп.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Согласительного совета.

Стефанчук поблагодарил депутатов за выраженное ему доверие во время голосования за его кандидатуру на должность председателя ВР.

"Я буду очень стараться, чтобы мы и дальше удерживали такой уровень баланса наших отношений, который должен характеризовать парламент. Я очень надеюсь на конструктивное сотрудничество со всеми фракциями и группами. И сразу начинаю с того, что я хочу напроситься к вам на заседания ваших фракций и групп... Я хочу прийти и переговорить, какие вопросы беспокоят - организационные, законодательные, функциональные и любые другие", - сказал он.

Председатель ВР добавил, что настроен на конструктивный разговор.

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Как сообщал УНИАН, 7 октября парламент отправил председателя ВР Дмитрия Разумкова в отставку, а 8 октября избрал на его должность Стефанчука, который был первым вице-спикером.

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Автор: Таня Поляковская