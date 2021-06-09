Андрей Золотарев

Президенту Украины Владимиру Зеленскому, отправляясь на встречу со своим американским коллегой Джозефом Байденом, следует готовиться к нелегкому разговору. США будут дожимать Зеленского по целому ряду вопросов, требуя от него проведения тех реформ и осуществления тех действий, на которые рассчитывает Вашингтон.

На встрече Зеленского и Байдена будут подняты следующие темы.

Во-первых, деолигархизация. Антиолигархический пакет законов, принятый в Украине, скорее всего, получит поддержку США, и создание институциональной базы деолигархизации американцы будут лишь приветствовать. Но, очевидно, потребуют более жестких действий в отношении олигархов, в частности, могут пожелать, чтобы отдельные их представители были отданы под суд. Зеленский отнюдь не горит желанием это делать: деолигархизация деолигархизацией, но идти в штыковую атаку на украинский олигархический кооператив мало кому хочется – предыдущие президенты могут рассказать, чем это заканчивается.

Увольнение Коболева вряд ли нашло поддержку со стороны США

Учитывая, что США начинают «крестовый поход» против глобальной коррупции, тема борьбы с коррупцией в Украине будет увязана с деолигархизацией и наблюдательными советами. Очевидно, что увольнение Коболева (что я считаю абсолютно правильным действием, поскольку он уже начал считать «Нафтогаз» своей частной лавкой) вряд ли нашло поддержку со стороны США. Однако и подавать реакцию США на это увольнение в том ключе, как это сделало издание Axios, не стоит. Совершенно очевидно, что нашумевшая публикация в этом издании была «джинсой». Ведь какой бы ни была фигура Коболева, она не может быть фактором межгосударственных отношений.

Тем не менее, вопрос роли менеджмента в ключевых компаниях и отраслях будет подниматься, в том числе будет обсуждаться и кадровая политика украинской власти.

Во-вторых, судебная реформа в Украине. Судя по всему, у американцев есть амбиции взять под контроль судебную ветвь власти в Украине, а потому, естественно, они будут требовать ее реформирования.

В-третьих, непременно будут затронуты вопросы Донбасса.

Важно, чтобы у Зеленского осталось такое же хорошее расположение духа после встречи с Байденым, как и после телефонного звонка с ним

В-четвертых, вопрос энергобезопасности. Байден уже говорит о Северном потоке-2 как о свершившемся факте, потому ожидать блокирования строительства этого газопровода Соединенными Штатами не стоит. Байден не будет жертвовать американо-германскими отношениями ради Украины. А вот помочь с тем, чтобы у нас остался такой объем транзита, который позволит обеспечить неубыточность ГТС, американский президент может. Это и есть тот максимум, на который мы сегодня можем рассчитывать.

Так что важно, чтобы у Зеленского осталось такое же хорошее расположение духа после встречи с Байденым, как и после телефонного звонка с ним.

Следует упомянуть и о трудностях перевода, возникших во время телефонного разговора американского и украинского лидеров. Очевидно, у нас посчитали, что раз Байден поддерживает евроатлантические устремления Украины, то он автоматически должен поддерживать их более конкретно, в том числе и ПДЧ, но это оказалось не так.

Проблему, возникшую из-за трудности перевода, быстро исправили. Но эта ситуация наглядно показала, что общие заверения Штатов в поддержке Украины и «открытых дверях» спотыкаются на уровне конкретных действий.

Учитывая, что американский президент заверил Украину, что США будут защищать ее территориальную целостность, я думаю, что Украина все-таки не станет предметом торга

Что касается темы Донбасса, то существует большой риск (и такой сценарий нельзя сбрасывать со счетов), что Украину на встрече Байдена и Зеленского просто поставят перед фактом договоренностей Байдена и Путина, учитывая, что их встреча будет первой. Однако, учитывая, что американский президент заверил Украину, что США будут защищать ее территориальную целостность, я думаю, что Украина все-таки не станет предметом торга. У США есть куда более важные вопросы, чем Украина – не допустить стратегического альянса России и Китая.

Однако вновь может возникнуть тема выполнения Минский соглашений. Нуланд в 2015 году уже выступала за одностороннее выполнение Украиной этих соглашений, это было как раз в тот период, когда Байден был вице-президентом США, а отношениями с Украиной опекались как раз люди из его команды. Возможно, на встрече Путин-Байден возникнут новые нюансы по «Минску», о которых Зеленского проинформируют. Но все-таки, похоже, что разговор «об Украине без Украины» не состоится.

Сможет ли Украина отказаться, если Вашингтон попытается навязать неприемлемое для нее решение по Донбассу? Вспомните попытку внести в Конституцию Украины изменения о статусе Донбасса – она закончилась взрывами гранат под Верховной Радой. После этого процесс как-то затормозился и остановился. Порошенко, не желая больше накалять внутриполитическую ситуацию, не пошел дальше.

Это – очень наглядный урок для нынешней власти, чтобы, очертя голову, не бросаться выполнять все то, что рекомендуют делать партнеры из Вашингтона.

В Минске переговоров больше не будет – придется искать новое место

В любом случае, сейчас вопросы, связанные с Донбассом и Минскими договоренностями, выглядят самыми проблемными. Ведь понятно, что в Минске переговоров больше не будет – придется искать новое место. Будет ли это Анкара, Кишинев или Астана – можно гадать. Но все это движет переговоры в сторону замораживания ситуации.

Форсировать события и предпринимать какие-то активные действия Зеленский не будет – он больше всего заинтересован, чтобы до переговоров в Женеве сохранялся статус-кво. Но и допустить политического дефолта по вопросу мира Зеленский тоже не может. Соответственно, он не может и попросту отказаться от «Минска», так как это будет выглядеть как дефолт. Потому, скорее всего, нас ждет замораживание ситуации и сохранение нынешнего статус-кво.

Также вряд ли Украина может рассчитывать на приезд Байдена в Киев в августе. Судя по тому, что встреча американского и украинского президентов будет в июле, значит, Байден не приедет ни на 30-летие украинской независимости, ни на Крымскую платформу. Если разговор Зеленского и Байдена в Вашингтоне будет успешным, мы можем рассчитывать на присутствие Камалы Харрис, если нет – скорее всего, будет Блинкен.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра «Третий сектор»

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