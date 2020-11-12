Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк заявила, что готова вести заседание парламента на следующей пленарной неделе.
Об этом она написала в Facebook и пожелала своим коллегам по президиуму - председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкова и первому заместителю председателя ВР Руслану Стефанчуку - скорейшего выздоровления.
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"Вы знаете, что я очень ответственно отношусь, как и спикер и первый вице-спикер, к мерам безопасности - маски и социальной дистанции. Чувствую себя хорошо, готова подстраховать коллег и вести заседание парламента. Это моя обязанность как вице-спикерки при сложившихся обстоятельствах", - отметила Кондратюк.
По ее словам, "мы все лишний раз убедились в том, что наличие трех человек в руководстве парламента является правильным и институционально целесообразным. Что бы не случилось, главный законодательный орган страны должен работать на интересы граждан, проявлять свое лидерство и брать на себя ответственность перед людьми за принятие важных для страны решений".
Коронавирус в руководстве Верховной Рады
- 11 ноября Разумков заявил, что заболел COVID-19.
- Сегодня, 12 ноября, Стефанчук сообщил, что также получил положительный тест на коронавирус.
- Следующая неделя в парламенте является пленарной. В ситуации, когда заседания не могут вести ни Разумков, ни Стефанчук, эти обязанности переходят к заместителю председателя ВР Кондратюк.
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