Нардеп пожелала выздоровления Разумкову и Стефанчуку.

Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк заявила, что готова вести заседание парламента на следующей пленарной неделе.

Об этом она написала в Facebook и пожелала своим коллегам по президиуму - председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкова и первому заместителю председателя ВР Руслану Стефанчуку - скорейшего выздоровления.

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"Вы знаете, что я очень ответственно отношусь, как и спикер и первый вице-спикер, к мерам безопасности - маски и социальной дистанции. Чувствую себя хорошо, готова подстраховать коллег и вести заседание парламента. Это моя обязанность как вице-спикерки при сложившихся обстоятельствах", - отметила Кондратюк.

По ее словам, "мы все лишний раз убедились в том, что наличие трех человек в руководстве парламента является правильным и институционально целесообразным. Что бы не случилось, главный законодательный орган страны должен работать на интересы граждан, проявлять свое лидерство и брать на себя ответственность перед людьми за принятие важных для страны решений".

Коронавирус в руководстве Верховной Рады

11 ноября Разумков заявил, что заболел COVID-19.

Сегодня, 12 ноября, Стефанчук сообщил, что также получил положительный тест на коронавирус.

Следующая неделя в парламенте является пленарной. В ситуации, когда заседания не могут вести ни Разумков, ни Стефанчук, эти обязанности переходят к заместителю председателя ВР Кондратюк.

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Автор: Надя Пришляк