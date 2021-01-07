Зеленский заявил, что осуждает "беспрецедентное насилие против старейшего и крупнейшего демократического учреждения в мире - Конгресса США".

Президент Владимир Зеленский заявил, что осуждает насилие, которое творилось у Капитолия в Вашингтоне.

Читайте такжеКонгресс утвердил избрание Байдена президентом США (фоторепортаж)"Мы решительно осуждаем беспрецедентное насилие против старейшего и крупнейшего демократического учреждения в мире - Конгресса США. Нас вдохновляет стойкость Конгресса США, который в течение нескольких часов после этой ужасной атаки провел историческую совместную сессию, которая в подавляющем большинстве подтвердила волю американского народа. Пусть Бог продолжает благословлять Соединенные Штаты Америки и нового президента", - написал Зеленский в "Твиттере".

Штурм Капитолия в Вашингтоне: детали

Накануне вечером, 6 января, сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса США в Вашингтоне, где проходило утверждение голосов выборщиков, отдавших победу на президентских выборах Джо Байдену. Заседание было прервано и возобновилось только через несколько часов. К утру 7 января Конгресс утвердил победу Байдена. Трамп заявил о готовности организованно передать власть новому президенту 20 января.

В результате протестов были задержаны более 50 человек. Для вытеснения демонстрантов были направлены дополнительные силы полиции и Национальная гвардия. В Вашингтоне введен режим ЧС и комендантский час.

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Автор: Ирина Погорелая