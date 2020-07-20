"Где-то на уровне Нигерии": офицер США объяснил, почему у России – "очень маленькое влияние" в мире

Он отметил, что для США очень важно создать здоровые отношения с Китаем – больше, чем с Россией.

Китай – это вторая экономическая сила после США, а Россия – это где-то на уровне Нигерии, только со снегом и с ядерным оружием.

Читайте такжеОфицер США назвал слабое звено российской армии

Такое мнение в интервью «Обозревателю» выразил капитан первого ранга Военно-морских сил США в отставке Гари Табах.

«С Китаем у нас идет огромная торговля, там очень много воровства и нечестности. Наша большая рабочая сила была отдана Китаю. И в ситуации коронавируса мы видим, насколько мы были зависимыми от Китая. Все лекарства, все препараты, все технологии, которые нужны для медицины, оказались в руках у китайцев, в том числе и такая мелочь, как маски», – отметил Табах.

Он отметил, что для США очень важно создать здоровые отношения с Китаем – больше, чем с Россией. «Она (Россия – ред.) ничего такого не представляет. Это не экономическая сила и даже не военная. Политически она тоже имеет очень малое влияние в мире. Это просто опасная, ядовитая сила, с которой страшно иметь дело. У них что-то может взорваться, они будут вмешиваться в Сирию, в Северную Корею. Они повсюду будут мешать и пакостить. Этот уличный хулиган, у которого нет никаких знаний, никакого образования, никакой работы, никаких инвестиций, будет трясти с вас мелкие деньги», – сказал офицер США.

Как сообщал УНИАН, Гарри Табах считает, что Путин не способен к полномасштабной войне против Украины.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram