Ротация носит запланированный характер и является заменой подразделений.

США проведут ротацию более 10 тысяч военнослужащих в Европе. Развертывание будет проведено в ближайшие недели.

Об этом заявил во время брифинга спикер Пентагона Джон Кирби.

"Подразделения вернутся в места дислокации в соответствии с надлежащей передачей ответственности. Эта передача состоится в ближайшие недели, даже в ближайшие месяцы этим летом", – сообщил он.

Кирби отметил, что ротация носит запланированный характер и является заменой подразделений.

"США продолжают курс в поддержку сильного сдерживания и оборонительного позиционирования на восточном фланге НАТО. Министр обороны США Ллойд Остин поручил развернуть более 10 тысяч военнослужащих в ближайшие месяцы, которые заменят армейские подразделения на европейском театре операций", - сказал он.

Бригада боевой авиации 1-й бронетанковой дивизии, состоящая из примерно 1800 военнослужащих из Форт-Блисса, штат Техас, заменит 1-ю воздушную кавалерийскую бригаду в поддержку приверженности Соединенных Штатов к Атлантической решимости.

Боевая группа 2-й пехотной бригады 101-й воздушно-десантной дивизии из Форт-Кембелл, штат Кентукки, разместит около 4200 солдат, чтобы заменить боевую группу 3-й пехотной бригады 82-й воздушно-десантной дивизии в Польше.

Боевая группа 3-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии из Форт-Худ, штат Техас, развернет примерно 4200 солдат, чтобы заменить 1-ю бронетанковую бригаду 3-й пехотной дивизии в Германии.

Штаб 101-й воздушно-десантной дивизии из Форт-Кэмпбелл, штат Кентукки, развернется вместо штаба 82-й воздушно-десантной дивизии в зоне ответственности EUCOM. Это около 500 солдат.

Война в Украине:

24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины.

По состоянию на 13 мая в украинские военные ликвидировали 26,9 тысячи российских оккупантов.

13 мая в Пентагоне заявили, что украинская армия срывает наступление оккупантов на Донбассе.

Министр обороны США Ллойд Остин 13 мая провел телефонный разговор с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу и призвал к немедленному прекращению огня в Украине и подчеркнул важность сохранения линий связи.

14 мая появилась информация о том, что Пентагон может приостановить поставки вооружения в Украину.

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