Американский Сенат должен одобрить выделение еще 40 млрд долларов не позднее 19 мая.

В случае, если Сенат не одобрит проект оказания помощи Киеву, Пентагон может приостановить поставки вооружения в Украину.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Джон Кирби во время брифинга.

По словам Кирби, американский Сенат должен одобрить выделение еще 40 млрд долларов не позднее 19 мая. В этом случае военная помощь от США будет поступать бесперебойно.

"Если мы не получим полномочий скоро, возможно будет пузырь, период времени, в который ничего не будет передаваться. И мы хотели бы быть уверенными, что такого удастся избежать", — заявил Кирби.

Война в Украине:

24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины.

По состоянию на 13 мая в украинские военные ликвидировали 26,9 тысячи российских оккупантов.

13 мая в Пентагоне заявили, что украинская армия срывает наступление оккупантов на Донбассе.

Министр обороны США Ллойд Остин 13 мая провел телефонный разговор с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу и призвал к немедленному прекращению огня в Украине и подчеркнул важность сохранения линий связи.

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