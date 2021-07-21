Советник руководителя Офиса президента считает важным "не примитивизировать" данную ситуацию.

В Офисе президента прокомментировали информацию американского издания Politico о том, что США призвали Украину воздержаться от критики "Северного потока – 2".

Об этом советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в комментарии корреспонденту УНИАН.

В частности, Подоляк считает крайне важным "не примитивизировать" данную ситуацию и не сводить её к каким-то "сказочным представлениям о добре и зле" и о "каких-то сверхмощных просьбах".

В Офисе президента отметили, что коммуникация по этому вопросу продолжается на всех уровнях и в Америке, и в Европе.

"Для нас позиция по "Северному потоку – 2" неизменна и абсолютно логична: это угроза безопасности Украины и Европы, которую нельзя игнорировать и нельзя перекрыть как-то формально и неконкретно", - подчеркнул он.

Подоляк уверен, что вся ситуация может полностью прояснится только во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

"Пока же и политически, и дипломатически, и юридически – работаем над тем, чтобы Россия не могла использовать газ как оружие, и чтобы Газпром не рассматривал европейский газовый рынок как свою безусловную вотчину, где только они определяют публичные и непубличные правила", - резюмировал он.

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Politico написала о соглашении по "Северному потоку - 2"

Как известно, 20 июля издание Politico со ссылкой на четырех человек, знакомых с переговорами заявило, что представители администрации президента США Джо Байдена призывали своих украинских коллег воздержаться от критики будущего соглашения с Германией по "Северному потоку-2".

Справка УНИАН. Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже на 98%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года рядом с уже имеющимся "Северным потоком-1".

Сооружение газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские дипломаты делают все возможное, чтобы остановить запуск "Северного потока-2". По его словам, препятствовать этому проекту сложно, поскольку на территории Европы есть мощные игроки, которые заинтересованы в сотрудничестве с РФ.

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Автор: Константин Гончаров