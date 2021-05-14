Минимальные выплаты могут вырасти у чернобыльцев.

Минсоцполитики намерено в нынешнем году повысить выплаты некоторым категориям пенсионеров, заявила глава ведомства Марина Лазебная.

Об этом она рассказала в эфире канала "Украина 24".

"С 1 июля на 100 гривень, то есть мы даем ежемесячную доплату к пенсиям тем людям, которые не подпадали под индексацию в 2019-2020 годах. Так прописано в законодательстве, реформа 2017 года. Мы знаем эту категорию людей, и когда мы делали индексацию с марта для 8 млн человек, я знала, что еще есть полмиллиона вот таких людей, мы для них также определили с 1 июля ежемесячную доплату по 100 гривень", - рассказала глава Минсоцполитики.

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Она также анонсировала рассмотрение правительством постановления о повышении пенсий и минимальных пенсионных выплат для инвалидов I группы.

"У людей нет стажа. Они же не виноваты, что по состоянию здоровья не могли работать, а у них, например, стажа нет, чтобы получить более 2000 гривень. Мы сейчас им поднимем пенсию. В прошлом году мы внесли в Раду законопроект, где предлагаем на 40% повысить пенсии ликвидаторам на ЧАЭС с инвалидностью. Кроме того, вчера я подписала в правительство законопроект о повышении минимальных пенсионных выплат для чернобыльцев, они увеличиваются в два раза", - сообщила она.

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Автор: Юрий Годован