Решение принято из-за агрессии РФ против Украины.

Совет Европейской организации по ядерным исследованиям прекращает сотрудничество с Россией.

Как сообщает Отдел прессы и информации Министерства образования и науки Украины, 8 марта Совет Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) принял решение о прекращении сотрудничества с Российской Федерацией и ее учреждениями, а также отмене статуса наблюдателя для РФ.

Организация CERN была основана после Второй мировой войны и имела целью объединить нации для развития науки в области мирного атома.

Полномасштабное военное вторжение Российской Федерации на территорию Украины противоречит ценностям организации, поэтому 23 государства-члена CERN решительно осудили действия РФ и выразили соболезнования по поводу погибших людей и гуманитарных последствий от бесчеловечных действий агрессора. Также было осуждено привлечение Беларуси к агрессии против Украины.

Поскольку Украина является ассоциированным членом CERN, а украинские ученые активно участвуют во многих экспериментах и деятельности лаборатории, Совет принял решение о поддержке и поощрении их инициатив в области физики высоких энергий.

Война против Украины: