Стороны обсудят развитие политического диалога, сообщает украинское правительство.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба завтра, 17 апреля, совершит первый за время полномасштабной войны в Украине визит в Ирак, сообщает Правительственный портал.

"В Багдаде Дмитрий Кулеба проведет переговоры с премьер-министром Мухаммадом Ас-Судани и вице-премьер-министром, министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном. Стороны обсудят развитие политического диалога, увеличение объемов торговли и взаимодействие в международных организациях", – говорится в сообщении.

В правительстве отмечают, что поездка главы МИД Украины "продолжает стратегию открытия новых горизонтов в мире и создания новых возможностей для украинского государства, бизнеса и граждан".

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France24 со ссылкой на представителя МИД Ирак Ахмеда ас-Саххафа информирует, что ожидается обсуждение укрепления двусторонних связей, а также региональных и международных вопросов.

Отношения Украины и Ирака - это надо знать

Ирак занял нейтральную позицию после вторжения России в Украину и поддерживает экономические связи с обеими странами.

В последние дни появляется все больше сообщений о намерениях Украины и Ирака усилить сотрудничество. В частности, сообщалось, что Ирак хочет импортировать из Украины зерновые и масличные, а мясные изделия, яйца и сладости и предлагает заключить соответствующие соглашения на государственном уровне.

Также на днях президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа Ас-Судани провели телефонный разговор, после которого украинский лидер заявил, что Киев готов к новой странице двустороннего сотрудничества с Ираком.

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