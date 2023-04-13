До полномасштабной войны РФ против Украины, товарооборот с Ираком достигал 600 млн долларов по официальным цифрам.

Ирак хочет импортировать из Украины зерновые и масличные, а также мясные изделия, яйца и даже сладости, поэтому предлагает заключить соответствующие соглашения на государственном уровне. Между тем Франция усиливает свой экспорт из РФ - россияне "не выдерживают" без водки.

Об этом говорилось во время встречи президента Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолия Кинаха с временным поверенным в делах Республики Ирак в Украине, полномочным министром Тааном Хуссейном Аббасом Хуссейном.

По словам Хуссейна, до полномасштабной войны РФ против Украины, товарооборот Украина-Ирак достигал 600 млн долларов, по официальным цифрам. Неофициально – до 7 млрд долларов в год, учитывая оборот компаний-посредников.

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Сейчас Ирак заинтересован в усилении экономического сотрудничества с Украиной, в частности, хочет импортировать значительное количество агропромышленной продукции.

"В нашей стране существуют нормы потребления зерновых, бакалеи, масла и т.д. на каждого гражданина. Нам нужно качественное продовольствие, которым является украинское. Так, до февраля 2022 года украинская курятина была преобладающей на рынке Ирака. Мы стремимся заключить соответствующие договоры на государственном уровне по импорту товаров АПК из Украины", - сообщил он.

По словам министра, кроме правительства, в этом заинтересованы и коммерческие организации, которые могут посетить Украину и осуществлять закупки на местах у производителей.

Также временный поверенный сообщил, что иракские инвесторы хотели бы вкладываться в проекты, связанные с фермерством, сельскохозяйственной деятельностью и тому подобное.

В свою очередь Кинах отметил, что Ирак, как мощный игрок на мировом энергетическом рынке, может быть полезным в сотрудничестве в этом секторе. Также Украина может предложить продукцию машиностроения.

Лидер делового сообщества призвал не ограничиваться инвестициями в АПК, а приобщаться к проектам восстановления инфраструктуры, жилищного фонда и т.п., поврежденных в результате российской агрессии.

Стороны договорились об организации бизнес-форума (пока в формате онлайн), на котором предприниматели обеих стран могут обсудить перспективы кооперации в тех или иных секторах.

В Украине заработал зерновой коридор

Напомним, что 12 апреля украинским властям удалось добиться прогресса в вопросе экспорта зерновых - восстановить соглашение по поводу работы "зернового коридора" с РФ. Ранее Москва едва не сорвала соответствующую договоренность.

Как известно, с начала полномасштабной войны враг применил тактику шантажа и заблокировал главные морские порты нашего государства. В июле 2022 года Украина смогла при посредничестве Турции и ООН договориться о деблокаде своих кораблей и возобновлении экспорта зерна.

В марте, после ряда напряженных переговоров с Россией, эту договоренность удалось продлить еще на 120 дней.

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