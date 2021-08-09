На третьем месте сразу три кандидата - Тимошенко, Смешко и Бойко.

Если бы выборы президента Украины проводились в ближайшее время, то за Владимира Зеленского готовы голосовать 19,5%, а за Петра Порошенко - 14,3%.

Таковы данные опроса, проведенного SOCIS с 29 июля по 3 августа 2021 года.

По данным опроса, за кандидатуру Юлии Тимошенко, Игоря Смешко и Юрия Бойко готовы голосовать по 6,7%, за Владимира Гройсмана - 4,2%, Евгения Мураева - 3,9%, Виктора Медведчука - 3,1%, Дмитрия Разумкова - 2,8%, Олега Ляшко и Виталия Кличко - по 1,2%, Олега Тягнибока и Арсения Авакова - по 1%, Евгения Комаровского - 0,7%. При этом 15,4% не определились, а 8,9% - не участвовали бы в голосовании.

Опрошено 2000 респондентов. Метод опроса: CAТI с использованием планшетов.

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По данным другого опроса SOCIS, если бы выборы в Верховную Раду проводились в следующее воскресенье, то 5-процентный барьер преодолели бы пять партий.

Наибольшую поддержку получили бы партии "Слуга народа" (18,6%), "Европейская солидарность" (13,7%), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (11,5%), "Батькивщина" (7,6%), "Сила и честь" (5,7%).

За партию "Украинская стратегия" (Владимир Гройсман) готовы голосовать 4,4% опрошенных, за партию "Наши" – 2,9%, партию "Свобода" – 2,7%, Радикальную партию Олега Ляшко – 2,4%, партию Шария – 1,9%, партию "Голос" – 1,6%, партию "Предложение" – 0,8%, партию "Оппозиционный блок" – 0,7%, партию "За будущее" – 0,5%.

Автор: Надя Пришляк