Выборы в Раду: социологи выяснили, каким партиям "светят" места в парламенте

В SOCIS сообщили, что больше всего мест в парламенте могла бы набрать партия "Слуга народа".

Если бы выборы в Верховную Раду проводились в следующее воскресенье, то 5-процентный барьер преодолели бы пять партий. Такие данные опроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований (SOCIS). Наибольшую поддержку получили бы партии "Слуга народа" (18,6%), "Европейская Солидарность" (13,7%), ОПЗЖ (11,5%), "Батькивщина" (7,6%), "Сила и честь" (5,7%). За партию "Украинская стратегия" (Владимир Гройсман) готовы голосовать 4,4% опрошенных, за партию "Наши" – 2,9%, партию "Свобода" – 2,7%, Радикальную партию Олега Ляшко – 2,4%, партию Шария – 1,9%, партию "Голос" – 1,6%, партию "Пропозиція" – 0,8%, партию "Оппозиционный блок" – 0,7%, партию "За будущее" – 0,5%. Затруднились ответить или отказались 14,8% опрошенных. Не принимали бы участия в голосовании 8,6% респондентов. SOCIS провел опрос с 29 июля по 3 августа. В нем приняли участие 2 тыс. респондентов. Автор: Надя Пришляк

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