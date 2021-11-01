Кадровый вопрос решили на заседании фракции "СН".

Народный депутат Украины Андрей Мотовиловец избран первым заместителем главы фракции "Слуга народа".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила спикер фракции "СН" Юлия Палийчук.

Такое решение было принято сегодня на заседании фракции.

Как известно, до этого эту должность во фракции занимал нынешний первый заместитель председателя ВРУ Александр Корниенко.

Читайте такжеСтефанчук рассказал, какие ожидаются серьезные изменения в работе РадыТакже Палийчук в Telegram поделилась, что aракция "Слуга народа" будет предлагать кандидатуру Вячеслава Штучного на должность руководителя Аппарата Верховной Рады.

Она отметила, что фракция "поддержала предложение выдвинуть Вячеслава Штучного кандидатом на должность руководителя Аппарата Верховной Рады Украины".

Как известно, Штучный уже занимал эту должность во время того, как председателем ВРУ был Дмитрий Разумков. В кулуарах говорили о том, что у Штучного с Разумковым не сложилось сотрудничество, поскольку тогдашний председатель ВР считал, что Штучный является "смотрящим при нем от Офиса президента". Тогда Штучный написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что 3 ноября Верховная Рада должна рассмотреть вопросы, связанные с назначениями в Кабмин.

Автор: Надя Пришляк