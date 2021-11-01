ВР на этой неделе рассмотрит кадровые вопросы, поделился глава фракции "Слуга народа".

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что кадровые вопросы парламент должен рассмотреть в среду, 3 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Говоря о работе парламента на текущей неделе, депутат отметил: "Нас также ожидает ряд кадровых вопросов в среду".

Он добавил, что кадровых вопросов есть "много".

"Если какие-то кадровые вопросы мы не пройдем, то просто мы, фактически, завесим вопрос назначений в правительство. А в следующий раз уже это сможем сделать через неделю", – сказал Арахамия.

Читайте такжеПрезидент уже определился с кандидатурой на должность министра обороны – АрахамияСегодня, 1 ноября, в 19:00 состоится заседание фракции "Слуга народа", где будут рассматриваться, в частности, и кадровые вопросы.

Ранее председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук говорил, что на текущей неделе парламент рассмотрит ряд кадровых назначений.

Он попросил Аппарат ВР сделать все для того, чтобы все необходимые документы были подготовлены вовремя по данному вопросу.

1 ноября стало известно, что вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников подал в отставку.

Автор: Таня Поляковская