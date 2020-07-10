На фракции "Слуги народа" в понедельник обсудят кадровые вопросы

Заседание фракции монобольшинства планируют провести вечером в понедельник.

Народные депутаты президентской фракции проведут собеседование с кандидатом на должность вице-премьера по вопросам ОПК в понедельник, 13 июля.

Сейчас не исключено, что на заседании фракции будут обсуждаться и другие кадровые вопросы, сообщил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, пишет РБК-Украина.

По его словам, заседание фракции монобольшинства планируют провести вечером в понедельник.

"Мы на фракцию пригласим господина Уруского. Считайте, что он уже приглашен на фракцию на вечер. Если будут остальные наши кадровые вопросы подниматься, то мы их тоже на фракцию пригласим - или в понедельник, или в другой день", - заявил Корниенко.

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Парламентарий отметил, что сейчас президент не сделал представление на назначение главы Нацбанка и председателя Антимонопольного комитета. Официально нардепы не знают фамилии кандидатур на эти должности.

"У нас пока нет какой-либо финальной информации по внесениях от президента. Это его прерогатива. Поэтому пока ждем этих кандидатур", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания ВР на 13 июля.

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