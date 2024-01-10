Нардеп поделился интересной информацией насчет инициативы наказать Безуглую в парламенте.

Вопрос о лишении народного депутата Марьяны Безуглой должности заместителя в комитете Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки так и не был вынесен на рассмотрение парламента.

Как сообщил в своем Telegram-канале нардеп Ярослав Железняк, соответствующий проект постановления с голоса пытались поставить в повестку дня парламента. "Требовали поставить в повестку дня коллеги Кривошеев ("СН"), Геращенко и Герасимов ("ЕС"), Разумков (внефракционный), Кабаченко ("Батькивщина") и Устинова ("Голос"). Но против выступил Арахамия ("СН"). И так и не поставили. Боятся, что есть голоса", - написал он.

Потом Железняк сообщил, что "уже блокируется трибуна, чтобы поставить постановление по Безуглой". А еще буквально через несколько минут написал, что "в результате закрыли заседание, чтобы не выносить постановление по Марьяне".

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"Там куча важных вопросов в повестке дня было, но.... Операция "Спасти рядового Райана" переносится на следующее заседание", - отметил депутат.

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Безуглая известна своими заявлениями "против" главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. В частности, в ноябре стало известно, что депутат требует его отставки. Как заявила Безуглая, Залужный должен уйти с должности из-за отсутствия плана "замысла на 2024 год".

5 января комитет ВР по нацбезопасности принял решение об отзыве Безуглой с должности заместителя председателя комитета по вопросам нацбезопасности. Сама депутат напомнила членам комитета, что такое решение должно приниматься Верховной Радой.

8 января комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР рассмотрел проект постановления об отзыве Безуглой с должности. Железняк отметил, что регламентным комитетом, который является профильным по этому проекту постановления, "решение принято единогласно".

9 января Железняк сообщил, что вопроса об увольнении Безуглой с должности заместителя председателя комитета в повестке дня парламента на текущую пленарную неделю нет. В то же время, добавил он, два изменения в распределении депутатов по комитетам в повестке дня есть, а "именно этого постановления не вижу". "Исчезла?", - добавил Железняк.

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