Глава МИД Дмитрий Кулеба заявляет, что Украина будет адекватно реагировать на любое развитие событий в Беларуси и поддерживать белорусский народ.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба усматривает угрозу для Украины в выборе президента Беларуси Александра Лукашенко опираться на поддержку России.

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Об этом Кулеба заявил в комментарии корреспонденту УНИАН.

"Мы видим, что президент Лукашенко сделал свой выбор, и этот выбор - поддержка России. Для нас это безусловно представляет угрозу, и мы будем адекватно реагировать на любое развитие событий в Беларуси, но я хочу сказать очень четко: Украина всегда будет поддерживать белорусский народ", - подчеркнул Кулеба.

Глава МИД уточнил, что Украина всегда будет придерживаться такой позиции.

"Любая помощь, которая нужна народу Беларуси, мы предоставим ее, поделимся своим, но никогда не бросим белорусский народ на произвол судьбы", - сказал Кулеба.

Ситуация в Беларуси: Хроника

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз".

Лукашенко назвал Украину "форпостом политических провокаций". Также он обвинил США, Польшу, Литву, Чехию в расшатывании ситуации в Беларуси.

14 сентября Путин заявил о готовности предоставить Беларуси кредит в размере 1,5 млрд долларов.

Также 16 сентября президент Беларуси попросил у России предоставить "некоторые виды вооружений".

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Автор: Виталий Саенко