Швеция назвала урегулирование конфликта на Донбассе своим приоритетом председательства в ОБСЕ в 2021 году

В следующем году Швеция во главе ОБСЕ продолжит поиск устойчивого политического решения конфликта в Украине в соответствии с принципами и обязательствами ОБСЕ.

Королевство Швеция назвало урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе с соблюдением суверенитета и территориальной целостности Украины своим приоритетом председательства в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в следующем, 2021 году.

Как сообщается на сайте ОБСЕ, об этом на заседании Постоянного совета ОБСЕ заявил заместитель министра иностранных дел Швеции Роберт Ридберг, представляя приоритеты предстоящего председательства его страны в ОБСЕ.

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В частности, шведский дипломат заявил, что кризис в Украине и вокруг нее остается одним из самых вопиющих и последних вызовов европейской повестке безопасности.

«Во время председательства мы продолжим опираться на целенаправленные усилия наших предшественников с целью поиска устойчивого политического решения конфликта в соответствии с принципами и обязательствами ОБСЕ. Это должно быть с полным уважением суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ», - подчеркнул Ридберг.

Как сообщал УНИАН, Албания с 1 января 2020 приняла от Словакии председательство в ОБСЕ, которое продлится до конца года.

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