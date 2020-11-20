Неля Штепа за 300 тысяч долларов и обещания должности секретаря горсовета пошла на демарш против своей же партии, поддержав кандидата на пост городского головы Славянска от ОПЗЖ.

Об этом в прямом эфире телеканала «Наш» заявила правозащитница Елена Бережная.

«Она предала свою партию. Предала всех людей, которые ей помогали, благодаря которым она на свободе. И теперь предлагает всем поддержать кандидата от ОПЗЖ. Как выяснилось, она просто получила деньги. 300 тысяч долларов. И ей предложили должность секретаря в коалиции с ОПЗЖ. Для меня это шок. С сегодняшнего дня она не берет трубку, не отвечает на звонки. То, что она совершила – это подлость. Этому нет никакого объяснения. Таким образом, ОПЗЖ скупает депутатов», – отметила Елена Бережна, директор Института правовой политики и социальной защиты.

Так же Бережная отметила, что Штепа неоднократно обвиняла Наталья Королевскую в попытках посадить ее в тюрьму.

«Моя дочь, известная правозащитница Ирина Бережная, вместе с нашим институтом подключила все международные организации и добилась освобождения Нели Штепы из тюрьмы. С началом местных выборов Неля обратилась ко мне за поддержкой. Она говорила, что ОПЗЖ практические кроме воровства ничего не делает. Штепа всегда нелицеприятно отзывалась о Королевской. Говорила о том, что она (Королевская) хотел посадить ее в тюрьму и предпринимает разные другие некорректные вещи. Я убедила руководство партии принять ее. А она предала всех нас, и избирателей», – заявила Бережная.

Как стало известно ранее, «Партия мира и развития» воспользуются правом на отзыв депутата Штепы из городского совета в связи с нарушением партийной дисциплины и моральных норм.

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Автор: УНИАН