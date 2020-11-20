«Партия мира и развития» объявила о лишении Нели Штепы депутатского мандата. Процедура отзыва начата в рамках требований 38-й статьи Закона Украины «О статусе депутатов местных советов».

«Процедуру отзыва начать незамедлительно в строгом соответствии с требованиями Закона», – гласит официальное заявление партии.

Причиной такого решения стала официальная поддержка Штепой кандидата на должность мэра Славянска от ОПЗЖ Павла Придворова в разрез с позицией руководящих органов Партии мира и развития.

В партии утверждают, что причина поступка Штепы – обещанная Придворовым должность в новом составе Славянского городского совета.

«Горько и больно наблюдать, как в очередной раз политик в угоду личной выгоде предает своих избирателей и свою партию. Сейчас речь идет о Неле Штепе, которая поставила личные интересы выше, чем интересы своего города и своих избирателей. Сегодня мы увидели недостойный порядочного и честного человека поступок», – говорится в заявлении партии.

Кроме решения об отзыве, Штепе объявили строгий выговор и исключили из рядов партии.

Напомним, что Неля Штепа была лидером списка «Партия мира и развития» на местных выборах в Славянской объединенной территориальной громаде. В результате голосования, партию поддержали 13% избирателей и она получила 5 депутатских мандатов.

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Автор: УНИАН