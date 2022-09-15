Российский диктатор продолжает считать вторжение в Украину правильным и не планирует сворачивать "специальную военную операцию".

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным, что не видит изменений в его позиции относительно полномасштабного вторжения России в Украину. Он до сих пор считает войну в Украине правильным и не планирует сворачивать ее.

Об этом Шольц сказал в среду в Берлине во время общения с прессой, информирует Die Welt.

"К сожалению, я не могу вам сказать, что там возросло осознание того, что начать эту войну было ошибкой. Также не было никаких признаков того, что там появляются новые взгляды", – сказал Шольц.

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Несмотря на это немецкий канцлер убежден, что с Путиным необходимо говорить и дальше и объясняли ему собственный взгляд на вещи.

"Поскольку я твердо убежден, что Россия должна отойти, должна вывести свои войска, чтобы мир имел шанс в регионе. И каждый день я понимаю, что это единственная перспектива", – пояснил Шольц.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. 90-минутный разговор был посвящен продолжающейся войне России против Украины и ее последствиям.

"Федеральный канцлер подчеркнул, что любые дальнейшие аннексионистские шаги России не останутся без ответа и не будут признаны ни при каких обстоятельствах", - заявили в канцелярии Шольца.

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