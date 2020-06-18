После провального голосования за программу деятельности правительства Арахамия что-то долго объяснял Шмыгалю

Министр инфраструктуры Криклий заявляет, что неподдержка программы не является основанием для отставки правительства.

После провального голосования за программу деятельности правительства председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия что-то долго объяснял премьер-министру Украины Денису Шмыгалю.

Как передает корреспондент УНИАН, они находились в правительственной ложе и между ними происходил разговор, но в основном что-то говорил Арахамия.

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После того, как парламент не проголосовал за программу деятельности правительства и вместо нужных минимум 226 голосов за программу проголосовали только 207, из них 176 - из фракции "Слуга народа". Министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что поддержка программы действий правительства не является основанием для отставки правительства.

По его словам, это только свидетельствует о том, что для правительства это будет стимул лучше работать.

"Это действительно хорошая мотивация, чтобы лучше, больше и упорнее работать. Поэтому будем работать в таких условиях", - добавил Криклий.

Он сказал, что никто не отнимает у правительства необходимость решения текущих и стратегических задач.

Он не смог ответить на вопрос журналистов, будет ли правительство готовить третий вариант программы действий Кабмина.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 июня, Верховная Рада не поддержала обновленную программу деятельности правительства Шмыгаля.

За утверждение соответствующего постановления проголосовали 207 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

4 июня парламент отправил программу деятельности правительства на доработку. Первый ее вариант народные депутаты раскритиковали и сравнили с рефератом. Без утверждения программы деятельности у Кабинета министров не будет летнего иммунитета.

12 июня Кабмин утвердил доработанную программу деятельности и направил его на рассмотрение народным депутатам.

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