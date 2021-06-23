Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству развития громад и территорий принять меры, чтобы центры массовой вакцинации населения от COVID-19 появились как минимум в каждом районе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания правительства.
"Даю поручение Министерству развития громад и территорий принять меры, чтобы такие центры появились по меньшей мере в каждом районном центре. Потому что есть области, где таких центров уже более 100, а есть шесть областей, где центры вакцинации до сих пор не появились", - сказал он.
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Справка УНИАН. Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.
Сейчас прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, произведенной в Южной Корее.
С 29 мая года в Украине открыли первые центры массовой вакцинации населения. На этой неделе в стране уже работают почти 70 таких центров.
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