Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Николай Тищенко прокомментировал покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Как известно, сегодня, 22 сентября, неизвестные обстреляли авто, в котором находился политик. Пострадал его водитель.
Своим мнением о случившемся он поделился в кулуарах Верховной Рады.
Тищенко шокирован покушением на Шефира и утверждает, что первому помощнику Зеленского повезло. Более того, случившееся он назвал "беспределом".
"Это просто политический беспредел! Просто повезло, Сергей родился в рубашке и ангелы его берегут", - заявил Тищенко.
Ранее корреспонденту УНИАН удалось дозвониться до Шефира, однако он не стал комментировать инцидент. По словам политика, сейчас ему "не до этого".
Покушение на Шефира также прокомментировали в СБУ. Помимо этого, уже появилось фото обстрелянного авто, в котором находился первый помощник Зеленского.