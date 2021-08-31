Одним из ключевых законопроектов осенью будет бюджет.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков прогнозирует, что новый политический сезон будет "жарким".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, какие законопроекты должны быть в первую очередь приняты в новом политическом сезоне, и каким он будет.

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"Он будет жарким. А законопроекты будут разные. Одним из ключевых является бюджет на следующий год. Он всегда является одним из ключевых вопросов на осенней сессии. Вокруг него будет много дискуссий, особенно в условиях ковида... Особенно в условиях постковидного периода, проблем с экономикой", - отметил председатель ВР.

Он подчеркнул, что этим бюджетом необходимо создать условия для развития экономики.

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Автор: Таня Поляковская