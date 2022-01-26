Эта позиция совпадает со стремлениями России относительно непринятия Украины в НАТО.

Во фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" предлагают парламенту проголосовать за внеблоковый статус Украины и отказаться от вступления в НАТО.

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внеблокового статуса Украины" (регистрационный номер 6553), авторами которого являются народные депутаты этой фракции Нестор Шуфрич и Юрий Загородний.

Законопроектом предусмотрено внести изменения в закон Украины "Об основах внутренней и внешней политики".

Предлагается выписать статью 11 закона следующим образом: "Украина как европейское внеблоковое государство осуществляет открытую внешнюю политику и стремится к равноправному взаимовыгодному сотрудничеству со всеми заинтересованными партнерами, исходя прежде всего из необходимости обеспечения безопасности, суверенитета и защиты территориальной целостности Украины, избегая зависимости от отдельных государств, групп государств или международных структур".

Читайте такжеЛавров анонсировал визит главы МИД Британии в МосквуСогласно законопроекту, соблюдение Украиной политики внеблоковости означает неучастие Украины в военно-политических союзах, в частности НАТО.

Ультиматум Кремля по невступлению Украины в НАТО

17 декабря 2021 года МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в Альянс, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В связи с этим 10 января в Женеве состоялся диалог по стратегической стабильности между США и РФ, 12 января - заседание Совета НАТО-Россия, а 13 января - заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман, которая возглавляла американскую делегацию на встрече в Женеве, после переговоров с представителями РФ заявила о жесткой позиции по поддержке Украины. В частности, США не согласились с предложениями РФ о непринятии Украины в НАТО.

В Брюсселе 12 января на заседании Совета НАТО-Россия обсуждались вопросы безопасности в Европе. После заседания страны-члены НАТО призвали РФ немедленно уменьшить напряжение возле Украины, воздержаться от агрессивного размещения войск, а также вывести войска из Украины, в том числе из Крыма.

Кроме того, страны-члены НАТО на встрече с РФ подтвердили политику "открытых дверей" в отношении принятия новых членов. Также все страны-члены заявили, что не откажутся от размещения войск на восточных рубежах Альянса.

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