Сегодня в 16:00 состоится внеочередное заседание парламента с 13-ю вопросами повестки дня.

Сегодня Верховная Рада Украины рассмотрит вопрос об отставке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в повестке дня сегодняшнего очередного заседания парламента.

Всего в повестке дня сейчас - почти 140 вопросов.

В частности, планируется рассмотреть законопроекты о конституционную процедуру (№4533), об уполномоченном по медицинским вопросам (№5475), о запрещении продажи лекарственных средств детям (№5122), а также законопроекты по защите малолетних от негативного влияния продукции сексуального или эротического характера (№5330 и №5330-1).

Читайте также"Политик-тяжеловес": в "Слуге народа" спрогнозировали будущее Авакова после отставки

Кроме того, предполагается рассмотрение Бюджетной декларации на 2022-2024 годы и законопроекта об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы (№4135).

Также будут рассмотрены законопроекты о паспорте гражданина Украины в форме книжечки (№3986), о службе военного капелланства (№4626) и о территориальной обороне Украины (№4504).

Среди прочего, планируется рассмотреть законопроект относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины (№3196-д).

В 16.00 начнется внеочередное заседание парламента.

Всего на нем будут рассматриваться 13 вопросов повестки дня.

Среди них, в частности, законопроекты О государственном экологическом контроле (№3091) и о территории Изумрудной сети (№4461), а также об особенностях предоставления электронных публичных услуг (№5495).

Отставка Авакова

13 июля Арсен Аваков подал заявление об отставке с поста министра внутренних дел.

Фракция "Батькивщина" не будет голосовать за отставку Авакова с должности министра внутренних дел. Тимошенко напомнила, что фракция "Батькивщина" не принимала участия в формировании состава нынешнего правительства.

Голосование за отставку Авакова с должности министра внутренних дел планируется в четверг, 15 июля, а в пятницу, 16 июля, парламент может назначить на эту должность депутата от "Слуги народа", главу Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Татьяна Поляковская