Сегодня Верховная Рада Украины рассмотрит вопрос об отставке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в повестке дня сегодняшнего очередного заседания парламента.
Всего в повестке дня сейчас - почти 140 вопросов.
В частности, планируется рассмотреть законопроекты о конституционную процедуру (№4533), об уполномоченном по медицинским вопросам (№5475), о запрещении продажи лекарственных средств детям (№5122), а также законопроекты по защите малолетних от негативного влияния продукции сексуального или эротического характера (№5330 и №5330-1).
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Кроме того, предполагается рассмотрение Бюджетной декларации на 2022-2024 годы и законопроекта об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы (№4135).
Также будут рассмотрены законопроекты о паспорте гражданина Украины в форме книжечки (№3986), о службе военного капелланства (№4626) и о территориальной обороне Украины (№4504).
Среди прочего, планируется рассмотреть законопроект относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины (№3196-д).
В 16.00 начнется внеочередное заседание парламента.
Всего на нем будут рассматриваться 13 вопросов повестки дня.
Среди них, в частности, законопроекты О государственном экологическом контроле (№3091) и о территории Изумрудной сети (№4461), а также об особенностях предоставления электронных публичных услуг (№5495).
Отставка Авакова
13 июля Арсен Аваков подал заявление об отставке с поста министра внутренних дел.
Фракция "Батькивщина" не будет голосовать за отставку Авакова с должности министра внутренних дел. Тимошенко напомнила, что фракция "Батькивщина" не принимала участия в формировании состава нынешнего правительства.
Голосование за отставку Авакова с должности министра внутренних дел планируется в четверг, 15 июля, а в пятницу, 16 июля, парламент может назначить на эту должность депутата от "Слуги народа", главу Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.
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