Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба очертил две концептуальные проблемы, которые лежат в основе проблематичного формирования международной политики в отношении РФ и ее президента Владимира Путина.
В интервью журналу Foreign Affairs он заявил, что некоторые украинские международные партнеры считают Путина "лидером, допустившим ужасную ошибку".
"Я думаю, что у нас есть две концептуальные проблемы. Первая заключается в том, что даже не все наши друзья считают Путина злом. Они по-прежнему считают его человеком, лидером, который совершил серьезную ошибку, за которую ему придется расплачиваться, но не злом, которое должно быть устранено как политическая концепция, как способ ведения международных дел", - заявил Кулеба.
По его словам, если вы считаете, что "он лидер, допустивший ужасную ошибку, – вы создаете одну стратегию и один подход".
"Однако, если вы считаете его злом, которое должно прекратить свое существование в международной политике, – это другая стратегия", – добавил министр.
Второй концептуальной проблемой Кулеба видит линию "Россия не должна одержать победу в этой войне". Он напомнил, что Украина с первого дня говорила, что Украина должна одержать победу в этой войне.
"Украина одержала победу одержав победу в этой войне" и "Россия не должна победить" - это две разные стратегии", - пояснил он и отметил, что эти две концепции являются основой недостатков формирования международной политики.
Политика Путина - мнения
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