Кулеба считает, что некоторые международные партеры Украины до сих пор не считают российского диктатора злом, которое должно быть "уничтожено как политический концепт или как способ ведения международных дел".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба очертил две концептуальные проблемы, которые лежат в основе проблематичного формирования международной политики в отношении РФ и ее президента Владимира Путина.

В интервью журналу Foreign Affairs он заявил, что некоторые украинские международные партнеры считают Путина "лидером, допустившим ужасную ошибку".

"Я думаю, что у нас есть две концептуальные проблемы. Первая заключается в том, что даже не все наши друзья считают Путина злом. Они по-прежнему считают его человеком, лидером, который совершил серьезную ошибку, за которую ему придется расплачиваться, но не злом, которое должно быть устранено как политическая концепция, как способ ведения международных дел", - заявил Кулеба.

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По его словам, если вы считаете, что "он лидер, допустивший ужасную ошибку, – вы создаете одну стратегию и один подход".

"Однако, если вы считаете его злом, которое должно прекратить свое существование в международной политике, – это другая стратегия", – добавил министр.

Второй концептуальной проблемой Кулеба видит линию "Россия не должна одержать победу в этой войне". Он напомнил, что Украина с первого дня говорила, что Украина должна одержать победу в этой войне.

"Украина одержала победу одержав победу в этой войне" и "Россия не должна победить" - это две разные стратегии", - пояснил он и отметил, что эти две концепции являются основой недостатков формирования международной политики.

Политика Путина - мнения

Война в Украине началась и продолжается исключительно из-за желания Владимира Путина полностью уничтожить украинское государство, а вовсе не из-за отсутствия диалога между Киевом и Москвой. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Российский диктатор Владимир Путин может пойти на применение ядерного оружия. Такое мнение высказал военный эксперт Петр Черник.

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