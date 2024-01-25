Эксперт отметил, что "Часы Судного дня" подвинули на 30 секунд вперед, и это "очень много".

Российский диктатор Владимир Путин может пойти на применение ядерного оружия. Такое мнение высказал военный эксперт Петр Черник в интервью "OBOZ.UA ".

"Может. Приведу понятный пример. Когда в 1945 году взорвалась первая ядерная бомба, которую испытали американцы, буквально через несколько месяцев в США образовался интеллектуальный клуб, который называется Doomsday Clock – "Часы Судного дня". Это интеллектуальная концепция, вычисляющая потенциальную опасность гибели человечества от ядерного апокалипсиса. В 1962 году, когда кипел ядерный кризис на Карибах, на Кубе, когда Хрущев уже приказал снимать с ядерных ракет защитные оболочки и готовить их к удару по Америке, тогда интеллектуалы посчитали, что до апокалипсиса осталось 2 минуты. Это при том, что персонально Хрущеву ничего не угрожало, а о распаде Советского Союза в то время речь не шла", – отметил он.

Эксперт обратил внимание, что сейчас эти "Часы Судного дня" подвинули на 30 секунд вперед. По его словам, это очень много.

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"Не на секунду, не на две, а на тридцать. Причем они очень долго считали. Когда началось широкомасштабное вторжение, об этой концепции ничего не было слышно. Я очень тщательно отслеживал, но они заговорили об этом только через полгода. Почему заговорили так поздно? Неужели не могли сосчитать быстрее? Потому что это математика. Это не просто анализ. Там 16 нобелевских лауреатов в области точных наук", – объяснил он.

Черник отметил, что при рассчетах используются суперкомпьютеры, в которые закладывают миллиарды переменных. Они просчитывают потенциальные сценарии того, что может случиться.

"И если они подвинули стрелку на 30 секунд вперед, как вы думаете, они знали, что они делают? Где точка невозврата – никто не знает. Путин нелегитимен и нелегален. У него подозрение в международном суде, его отменить невозможно", – констатировал он.

Угроза применения ядерного оружия Россией

С начала полномасштабной войны РФ против Украины угроза применения Москвой ядерного оружия стала куда более реальной, чем ранее. Путин не один раз угрожал пойти на этот шаг. К таким угрозам прибегал и Дмитрий Медведев.

Кроме того, Путин заявлял о перемещении части ядерного оружия в Беларусь. По словам самопровозглашенного президента страны Александр Лукашенко, этот процесс уже завершен.

Недавно стало известно, что в России создали новый "имитатор наземного ядерного взрыва", который планируют использовать для военных учений.

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