Сегодня разгоняется новый фейк о том, что "оккупанты ставят оборудование мобильной связи, которое может перебивать наши сети".

Служба безопасности Украины предупредила украинцев о новом фейке от оккупантов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"Уважаемые украинцы, сегодня разгоняется новый фейк о том, что "оккупанты ставят оборудование мобильной связи, которое может перебивать наши сети". Далее – идут "советы", как надо правильно выбрать сеть. Заявляем официально: оккупантам вместо оборудования лучше ставить свечи. За упокой", - заявили в СБУ.

В службе также призывают не поддаваться вражеским фейкам.

Война против Украины:

Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты захватывают не только военные части, аэропорты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.