По словам заместителя министра, Украина вместе с международными партнерами не не принимают отчет, в котором нет первопричины катастрофы.

Иран сделал лишь стилистические и грамматические поправки после замечаний Украины к проекту отчета о техническом расследования сбития иранскими военными самолета "Международных авиалиний Украины".

Об этом говорится в статье заместителя министра иностранных дел Украины Евгения Енина в издании "Зеркало Недели"

"Украина просила Иран учесть все сложившиеся замечания, что, конечно же, означало бы продолжение прозрачного и беспристрастного технического расследования с беспрепятственным привлечением Украины. Кроме того, Украина зарезервировала за собой право обнародовать свои предложения к отчету в случае их неучтения. Сейчас мы видим, что Иран не учел, фактически, ни одного содержательного замечания Украины, сделав лишь стилистические и грамматические правки", - отметил Енин.

Он добавил, что главной целью технического отчета является формирование рекомендаций для предотвращения таких случаев.

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"Очевидно, что для формирования этих рекомендаций должны быть проанализированы абсолютно все факты, события, установлены все цепочки, которые не только привели к сбитию гражданского самолета, но и допустили его. К сожалению, вынуждены констатировать, что первопричин катастрофы в отчете не установлено. Соответственно, это означает и нерелевантность рекомендаций по вопросам усиления безопасности и недопущения аналогичных катастроф в будущем ", - заявил он.

"В отчете мы прочитали, что виновны в сбитии только оператор ТОР, который выпустил ракету в гражданский самолет, и "Украинские авиалинии ", которые должны лучше оценивать риски и тому подобное. Никаких фактов или доказательств, которые подтверждали бы "ошибку оператора", приведено не было. Не говоря уже о том, что, по словам иранской стороны, аудиосамописец противоракетной установки ТОР-М1 (который должен быть одним из ключевых доказательств по делу о сбитии украинского самолета, поскольку содержал все переговоры оператора ТОР с координационным центром), не удалось сохранить", - отметил он.

Также в иранском отчете не была сказано, почему система безопасности гражданской авиации не сработала в тот день должным образом. "Мы не получили ответов и объяснений, почему Иран сам не принял решение закрыть воздушное пространство для гражданских самолетов над своей территорией, на чем основывалось такое решение, почему он считал, что небо безопасное", - добавил Енин.

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Также, по его словам, открытым остается и вопрос военной координации внутри Ирана.

Как отметил Енин, Украина вместе с международными партнерами не принимают отчет, в котором нет необходимых ответов и объяснений.

"Мы координируем наши усилия с международными партнерами: Афганистаном, Великобританией, Канадой и Швецией - и используем все возможные площадки для получения ответов на эти вопросы, прежде всего в знак скорби и солидарности с родными и близкими жертв авиакатастрофы", - подытожил Енин.

Напомним, 17 марта глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Иран не учел замечание Украины и обнародовал с манипуляциями окончательный отчет технического расследования о сбитии украинского самолета.

Ранее Украина направляла иранской стороне более 90 страниц замечаний и предложений к проекту этого отчета и настаивала, чтобы Иран приобщил их к финального документа.

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Сбитие украинского самолета МАУ в Иране

8 января 2020 года в Иране разбился самолет МАУ, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь виновных к ответственности.

В июле Иран передал бортовые самописцы с самолета во Францию для проведения исследований.

В середине декабря в Канаде заявили, что расследование Ираном катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" не вызывает доверия.

Руководитель украинской группы переговорщиков с Ираном по катастрофе украинского самолета Енин заявил, что Украина обратится в Международный суд ООН по делу сбития самолета, если переговорные возможности с Ираном будут исчерпаны.

Недавно стало известно о появлении секретных аудиозаписей, которые свидетельствуют, что власти Ирана никогда не раскроют правду о сбитии украинского самолета. По данным канадского телеканала CBC News, правительство Канады и учреждения по вопросам безопасности изучают секретные аудиозаписи, на которых человек, которого источники идентифицировали как главу Министерства иностранных дел Ирана, обсуждает вероятность того, что самолет МАУ сбили преднамеренно.

В конце февраля 2021 года Украина передала Ирану замечания к проекту технического отчета о сбитии самолета МАУ.

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Автор: Виталий Саенко