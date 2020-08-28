Политолог назвал две причины такого шага украинского МИД.

Пауза в дипломатических отношениях между странами – нормальная мировая практика. В этом случае такое решение МИД означает непризнание Украиной результатов президентских выборов в Беларуси.

Об этом в эфире Украина 24 сообщил политолог Тарас Семенюк.

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Он подчеркнул, что замораживание отношений, о котором заявил сегодня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, не является расторжением дипломатических контактов.

"Пауза будет продолжаться, пока будет продолжаться это политическое "джакузи", - пояснил Семенюк.

По его словам, причин для паузы может быть несколько. Прежде всего - выборы в Беларуси, которые сейчас находятся под вопросом «легитимности».

"Это все прекрасно понимают. Если не присутствовали международные наблюдатели, не было открытого доступа к подсчету результатов, не было социологов – это создает фон для непринятия результатов, и очевидно, что под вопросом вся демократичность этих выборов. Поэтому реакция нормальная, прагматичная», – пояснил политолог.

Также Семенюк отметил недружественный шаг Беларуси по выдаче "вагнеровцев".

«Беларусь вернула их в Россию, хотя сам Лукашенко говорил, что он большой друг Украины. Очевидно, этот жест был недружественным, потому что «вагнеровцы» могли участвовать в боевых действиях на Донбассе против украинских военных. Это важный элемент верификации участия России в войне на Донбассе», – рассказал политолог.

Реакция Украины на действия Лукашенко: что известно

23 августа президент Владимир Зеленский в интервью Euronews посоветовал Лукашенко повторно провести президентские выборы в Беларуси уже в течение этого месяца.

МИД Беларуси в ответ попросило Украину не давать советы, а решать собственные внутренние проблемы. Как заявил представитель внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз: «Хотелось бы почувствовать какую-то поддержку или хотя бы понимание, а не слушать уже заезженные со всех сторон советы».

МИД Украины снова отреагировало на реакцию Минска и снова посоветовало «слушать мнение общества и не отвергать дружеских советов».

28 августа стало известно о заморозке Украиной всех дипломатических контактов с Беларусью. Глава МИД Дмитрий Кулеба пояснил, что отношения с соседом выйдут «из паузы», когда они «не будут нести ни репутационных, ни политических, ни моральных потерь для Украины».

Украина планирует рассмотреть возможность введения санкций против Беларуси, поддержав соответствующее намерение Европейского сообщества.

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Автор: Яна Ставская