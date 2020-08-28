Пауза в дипломатических отношениях между странами – нормальная мировая практика. В этом случае такое решение МИД означает непризнание Украиной результатов президентских выборов в Беларуси.
Об этом в эфире Украина 24 сообщил политолог Тарас Семенюк.
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Он подчеркнул, что замораживание отношений, о котором заявил сегодня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, не является расторжением дипломатических контактов.
"Пауза будет продолжаться, пока будет продолжаться это политическое "джакузи", - пояснил Семенюк.
По его словам, причин для паузы может быть несколько. Прежде всего - выборы в Беларуси, которые сейчас находятся под вопросом «легитимности».
"Это все прекрасно понимают. Если не присутствовали международные наблюдатели, не было открытого доступа к подсчету результатов, не было социологов – это создает фон для непринятия результатов, и очевидно, что под вопросом вся демократичность этих выборов. Поэтому реакция нормальная, прагматичная», – пояснил политолог.
Также Семенюк отметил недружественный шаг Беларуси по выдаче "вагнеровцев".
«Беларусь вернула их в Россию, хотя сам Лукашенко говорил, что он большой друг Украины. Очевидно, этот жест был недружественным, потому что «вагнеровцы» могли участвовать в боевых действиях на Донбассе против украинских военных. Это важный элемент верификации участия России в войне на Донбассе», – рассказал политолог.
Реакция Украины на действия Лукашенко: что известно
- 23 августа президент Владимир Зеленский в интервью Euronews посоветовал Лукашенко повторно провести президентские выборы в Беларуси уже в течение этого месяца.
- МИД Беларуси в ответ попросило Украину не давать советы, а решать собственные внутренние проблемы. Как заявил представитель внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз: «Хотелось бы почувствовать какую-то поддержку или хотя бы понимание, а не слушать уже заезженные со всех сторон советы».
- МИД Украины снова отреагировало на реакцию Минска и снова посоветовало «слушать мнение общества и не отвергать дружеских советов».
- 28 августа стало известно о заморозке Украиной всех дипломатических контактов с Беларусью. Глава МИД Дмитрий Кулеба пояснил, что отношения с соседом выйдут «из паузы», когда они «не будут нести ни репутационных, ни политических, ни моральных потерь для Украины».
- Украина планирует рассмотреть возможность введения санкций против Беларуси, поддержав соответствующее намерение Европейского сообщества.
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