"Когда ты нападёшь на Авакова?": Саакашвили рассказал, будет ли конфликтовать с главой МВД

Политик говорит, что выступает не против министра, а против системы.

Председатель исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили, на днях назначенный на эту должность, рассказал об отношениях с главой МВД Арсеном Аваковым.

В эфире 24 канала он заявил, что имел конфликт с системой, а не с министром.

"Я не знаю как считает Аваков, что у него может и был личный конфликт со мной, но у меня был конфликт с системой. И там было много личностей, не только Аваков, но он был их фронтменом. Он там их защищал. Но это не была схватка с ним или проблемы с ним", – пояснил Саакашвили.

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Он также рассказал, что когда вернулся в Украину, то каждый второй вопрос был "Когда ты нападёшь на Авакова?".

"Это не моя функция. Я не хочу быть в центре конфликтов. Я хочу результатов. Сейчас в Украину приходит очень большая волна кризиса. Я надеюсь, что в ближайшем будущем карантин можно прекратить", – добавил Саакашвили.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2015 года во время Национального Совета реформ между Арсеном Аваковым и Михеїлом Саакашвили произошел конфликт. После словесной перепалки министр внутренних дел Аваков бросил стакан в тогда еще главу Одесской ОГА.