Самые оригинальные и красивые новогодние видео поздравления для ваших знакомых - в подборке от УНИАН.

Новый год - семейный праздник, который желательно отмечать в кругу родных и близких людей. Конечно, не каждый из нас будет праздновать торжество с родителями - душа требует веселья, а молодость - компании верных друзей. Тем не менее, поздравить с Новым годом нужно всех - в этом поможет красивое видео.

Ранее мы предлагали поздравления с Новым годом 2022 в стихах и прозе.

С Новым годом 2022 - открытки

Желаю в новом году новых начинаний, намечтать новые мечты, найти новые интересные занятия, посетить новые места, заново влюбиться в себя и в мир!

Поздравляю с Новым годом! Желаю, чтобы все плохое, все невзгоды и неприятные моменты остались в прошлом году, а в новом году Вас ждали только позитив, радость, любовь и счастье.

Приближается Новый год - время чудес и исполнения заветных желаний! Желаю тебе встретить его в прекрасном настроении, преисполнившись энергией и оптимизмом, провести максимально результативно, добиться всего, о чем мечтаешь, и даже больше. Гармонии, душевного спокойствия и реализации всех планов в новом году!

Поздравляю с Новым годом! Пусть он станет началом лучшей версии вашей жизни, принесёт приятные эмоции, приведёт и оставит только светлых людей. Желаю крепкого здоровья, неожиданной радости и взаимной любви!

С Новым годом! Хочу пожелать счастья и удачи в роли наших верных спутников, чтобы здоровье следовало за нами по пятам! Пусть исполняются все мечты, все цели достигаются, а жизнь приносить лишь радость!

В этом году хочу пожелать, чтобы сбылись самые сокровенные желания. Пусть жизнь начнётся с нового, белого листа и будет ещё ярче и веселей. Пусть этот год принесёт только приятные момент, новые знакомства и море впечатлений.

С Новым годом! С новым счастьем. Пусть уходящий год заберёт всю боль и разочарования, откроет дорогу всему прекрасному и доброму. Желаю в Новому году новых эмоций, приятных знакомств, большого достатка и побольше сюрпризов. Пусть мечты и планы сбываются, и рядом будут близкие люди.

С Новым годом! Пусть в наступающем году радость хозяйничает в вашем доме 365 дней подряд. Пусть мечты сбываются с космической скоростью, а удача не отстаёт от вас ни на шаг. Будьте здоровы, бодры и веселы. Любви, вдохновения и хорошего настроения на весь год.

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Автор: Кристина Кащавцева