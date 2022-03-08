Оккупанты не только прибегают к мародерству, а уже начинают стрелять в мирных жителей.

Российские войска пробуют наращивать свои силы возле Киева.

Об этом сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко во время телемарафона.

По его словам, украинские военные отслеживают их действия и "точечно пресекают их попытки делать прорыв на Киев". "ВСУ, тероборона, Нацгвардия, полиция работают над тем, чтобы не дать возможности сконцентрироваться россиянам, не дать возможности делать прорывы", - пояснил Денисенко.

Он добавил, что российская армия не только прибегает к мародерству, а уже начинает стрелять в мирных жителей. "Они просто издеваются в определенных моментах над жителями", - добавил он.

Война против Украины: