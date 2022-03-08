Российская армия прибегает к мародерству и убивает мирных жителей / Иллюстрация REUTERS
Российские войска пробуют наращивать свои силы возле Киева.
Об этом сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко во время телемарафона.
По его словам, украинские военные отслеживают их действия и "точечно пресекают их попытки делать прорыв на Киев". "ВСУ, тероборона, Нацгвардия, полиция работают над тем, чтобы не дать возможности сконцентрироваться россиянам, не дать возможности делать прорывы", - пояснил Денисенко.
Он добавил, что российская армия не только прибегает к мародерству, а уже начинает стрелять в мирных жителей. "Они просто издеваются в определенных моментах над жителями", - добавил он.
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