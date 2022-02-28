В СБУ заявили, что это очередной фейк, который Россия распространила для усиления паники.

Информация о том, что завтра Россия якобы начнет глушить связь в прифронтовых зонах Украины является фейком.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В СБУ заявили, что это очередной фейк, который Россия распространила для усиления паники.

В пресс-службе также добавили, что украинские спецслужбы не занимаются тотальным мониторингом соцсетей и мессенджеров украинцев.

"У оккупантов не получается взять нашу страну оружием, поэтому они пытаются дезинформировать украинцев. И распространяют в сети очередные фейки", — заявили в ведомстве.

При этом в ведомстве добавили, что связь могут отключить только в случае спецоперации по захвату вражеских ДРГ.

Война против Украины:

Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты захватывают не только военные части, аэропорты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

28 февраля появилась информация о том, что войска противника начнут глушить связь, интернет и телевидение в прифронтовой зоне.