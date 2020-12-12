11 декабря РФ дополнила список граждан Украины, в отношении которых введены санкции. В список включили, в частности, председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, его первого заместителя Руслана Стефанчука, руководителя делегации Украины в ПАСЕ Елизавету Ясько.

Министерство иностранных дел Украины выражает протест против расширения списка украинских физических лиц, в отношении которых правительством РФ вводятся так называемые «специальные экономические меры».

Об этом говорится в заявлении МИД в связи с принятием очередного постановления правительства РФ о внесении изменений в список украинских физических лиц, в отношении которых вводятся ограничительные меры.

Также в МИД Украины отметили, что решительно осуждают попытку давления на народных депутатов Украины и представителей украинского общества.

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«Этот противоправный шаг является продолжением Российской Федерацией агрессии против Украины во всех ее формах и проявлениях», - подчеркнули в украинском внешнеполитическом ведомстве.

При этом в МИД добавили, что украинская сторона оставляет за собой право принять соответствующие меры реагирования в соответствии с нормами и принципами международного права.

«Украина будет продолжать политику противодействия российской агрессии, прилагать последовательные усилия для прекращения временной оккупации Россией временно оккупированных украинских территорий, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах», - подытожили в МИД.

Санкции России против украинцев

11 декабря РФ дополнила список украинцев, в отношении которых введены санкции.

Всего в перечень внесены 849 человек. В список иностранных граждан, в отношении которых введены экономические санкции, включили, в частности, председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, его первого заместителя Руслана Стефанчука, главу делегации Украины в ПАСЕ Елизавету Ясько.

Также под санкции попали депутаты от «Слуги народа» Андрей Герус, Александр Качура, Максим Бужанский, Гео Лерос и Ольга Василевская-Смаглюк.

22 октября 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации». Правительству РФ было поручено определить списки физических и юридических лиц, в отношении которых применяются санкции.

1 ноября 2018 года правительство РФ ввело санкции в отношении 322 физических и 68 юридических лиц Украины. В декабре того же года на то время премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении списка.

4 сентября 2020 года российские власти дополнили список украинцами, в отношении которых вводятся санкции, в частности, фамилиями экс-президента Петра Порошенко и солиста группы «Океан Ельзи», бывшего лидера партии «Голос» Святослава Вакарчука.

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Автор: Виктория Токарева