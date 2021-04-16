По словам президента, поведение Москвы может «вдохновить» и другие страны забрать у соседей часть территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что временно оккупированный Россией Крым стал источником опасности для всего региона Черного моря.

Читайте такжеЗеленский о последствиях угроз Кремля: опасность и для самой РФОб этом он сообщил в интервью итальянской газете La Repubblica, сообщает пресс-служба Офиса президента.

«В истории человечества было много моментов, когда надо было действовать решительно, чтобы не допустить трагедии. Захват Крыма изменил очень много в жизни Европы - даже если не все европейцы осознают, какие изменения произошли», - отметил он.

По словам главы государства, временно оккупированный Россией Крым стал источником опасности для всего региона Черного моря.

«До 2014 года в Крыму не было политических репрессий или преследований по религиозному признаку, там не было масштабных экологических катастроф, там не было угрозы размещения ядерного оружия. Все это теперь там есть – из-за российской оккупации», - добавил он.

По словам Зеленского, поведение Москвы может «вдохновить» и другие страны забрать у соседей часть территорий.

Оккупация Крыма Россией и дестабилизация на Донбассе

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределения. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

20 февраля 2014 года Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

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Автор: Константин Гончаров