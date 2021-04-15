Турция желает обеим странам "мирного урегулирования проблем".

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара сохраняет нейтралитет в конфликте Москвы и Киева.

Читайте такжеЗеленский рассказал о переговорах с Эрдоганом по ЗСТ Украины и ТурцииОб этом он сказал каналу NTV, передает "Европейская правда".

"Наши отношения как с Россией, так и с Украиной прекрасны. Мы желаем обеим странам мирного урегулирования проблем. Позиция Турции ясна. Мы рады деэскалации. Поэтому мы были бы рады дипломатическим шагам", - сказал он.

Глава МИД отметил, что между Россией и Турцией есть широкое сотрудничество в сфере торговли, энергетики, инвестиций.

"Мы не становимся на сторону какой-либо из стран. Наша позиция является четкой, сбалансированной и конструктивной", - заявил Чавушоглу.

Напомним, что ранее Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция готова оказать любую поддержку для снижения напряженности и установления режима прекращения огня на линии разграничения на востоке Украины.

Также Эрдоган заявил, что Турция защищает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты на Донбассе усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с задействованием инструкторов Вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных к границе с Украиной.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной, а также предупредили Россию о реакции в случае агрессии в отношении Украины.

8 апреля Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновская