Согласно спутниковым снимкам, еще 15 марта территория была пустой, но до 2 апреля там появились транспортные средства и постройки.

Немецкое издание Der Spiegel опубликовало спутниковые снимки большого российского военного лагеря в оккупированном Крыму, где насчитали более тысячи военных машин.

Как пишет Der Spiegel, военный лагерь расположен примерно в 30 километрах от села Марфовка, что недалеко от Керчи.

Согласно спутниковым снимкам, еще 15 марта территория была пустой, но до 2 апреля там появились транспортные средства и постройки.

Как отмечает издание, если посмотреть снимки за 13 апреля, то видно, что помимо помещений в огражденном районе разместили еще около тысячи военных машин.

Также видно, что немного западнее от основного лагеря разместился второй, поменьше.

Расследователи Conflict Intelligence Team (CIT) отмечают, что, военный лагерь российских оккупантов на опубликованных Der Spiegel снимках вероятно принадлежит части 58-й армии с Северного Кавказа. О переброске этой части в оккупированный Крым сообщал Южный военный округ РФ.

На снимках лагеря не видно тяжелой техники: например, танков и самоходных артиллерийских установок "Мста-С", которые также перебрасывались в Крым в составе частей 58-й армии, отмечают в CIT.

"Это позволяет предположить, что перед нами не единственный лагерь частей, переброшенных с Северного Кавказа", - добавили в CIT.

Помимо этого расследователи добавляют, что до сих пор не было никаких официальных комментариев относительно присутствия на оккупированном Россией полуострове 76-й десантно-штурмовой дивизии из Пскова, эшелоны которой разгружались в Симферополе, а не на Керченском полуострове. Причем один из них был замечен гораздо ближе к границе с Херсонской областью Украины.

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Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат наготове к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных до границы с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.

США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной, а также предупредили Россию о реакции в случае агрессии в отношении Украины.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ путем увеличения количества войск на границе пытается оказывать давление на Украину.

8 апреля главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.

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Автор: Александр Топчий