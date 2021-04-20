Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что разрабатываются различные сценарии реагирования в связи с накоплением войск РФ на границе с Украиной.
Как информирует пресс-служба СНБО, об этом он сказал в ходе переговоров с руководителем Бюро национальной безопасности Республики Польша Павелом Солохом.
Стороны обсудили текущую ситуацию по безопасности в регионе, особое внимание уделив вопросу эскалации гибридной агрессии РФ и обострению на линии разграничения на Востоке Украины и ситуации в оккупированном Крыму.
"Мы мониторим ситуацию круглосуточно и разрабатываем различные сценарии реагирования", - сказал секретарь СНБО Украины.
По мнению Данилова, консолидация усилий со стратегическими партнерами для эффективного противодействия государству-агрессору является крайне важной.
"Мы ценим помощь стран-членов НАТО, в частности, Польши, и надеемся на дальнейшее углубление сотрудничества", - добавил он.
Секретарь СНБО Украины пригласил руководителя БНБ Польши посетить Киев в удобное время для более углубленного обсуждения вопросов сотрудничества по вопросам безопасности между ведомствами двух стран.
В свою очередь, Солох заверил в непоколебимой поддержке Польшей суверенитета и территориальной целостности Украины. Он отметил, что "Россия несет ответственность за повышение напряжения", и польская сторона продолжает осуждать позицию РФ на международных площадках.
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Руководитель БНБ отметил, что украинско-польские отношения - "это не только общий интерес, но и отношения дружбы", и выразил заинтересованность в проведении двусторонней встречи в ближайшее время.
Стягивание Россией войск к границе с Украиной
- 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.
- По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат наготове к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.
- 31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных до границы с Украиной.
- Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.
- Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.
- США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной, а также предупредили Россию о реакции в случае агрессии в отношении Украины.
- Президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ путем увеличения количества войск на границе пытается оказывать давление на Украину.
- 8 апреля главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.
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