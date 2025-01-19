Руководитель ОП напомнил, что РФ планировала и "Киев за три дня" захватить.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на опубликованные в западных СМИ захватнические планы России на 2025 год.

"Россия планировала "Киев за три дня", говорит, что "Украина прекратит свое существование", некоторые отдельно зависимые политики рассказывают, что "Украины не существует". Скажу коротко: существует большая вероятность, что Россия будет еще больше терять инфраструктуры, людей и техники в результате ослабления их ПВО и усиления неизвестных сил", - отметил он.

Также по словам Ермака, существует большая вероятность превращения России в "сестру" КНДР с соответствующим закручиванием гаек для населения:

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"Существует большая вероятность полного контроля за всем "рунетом" без исключений и транслирования в головы молодых россиян безумия нынешних кремлевских дедов через только одну соцсеть, которая останется в России под полным контролем спецслужб".

Далее, как добавил глава ОП, существует возможность дальнейшей деградации всех технологических отраслей, зависящих от западных компонентов, ограничения российской энергетики.

"Большая вероятность того, что Путин украл у нескольких поколений россиян шансы на будущее, подарил им деградацию ради собственной мечты о переделе мира и возвращении к мировому порядку времен Ялты, чего никогда уже не будет. Вероятность того, что детей будут рожать в России только ради войны повсюду, кроме Москвы, очень велика. И нужна ли тогда отдельным республикам Москва?" - намекнул Ермак.

Планы России захватить четыре области Украины в 2025 году - что сообщалось

Напомним, накануне издание Welt написало, что Россия не намерена сворачивать агрессию против Украины и поставила цель полностью захватить Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области до 2026 года.

Также отмечалось, что, даже если избранный президент США Дональд Трамп заставит Москву остановиться сейчас, Россия будет представлять большую угрозу для Европы в ближайшие годы.

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